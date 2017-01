Fußball-Legende Diego Maradona unterstützt den Plan von Fifa-Präsident Gianni Infantino für eine Ausweitung der Weltmeisterschaft auf 48 Teams. "Es ist eine wunderbare Idee", sagte der Argentinier am Montag in Zürich vor der Gala zur Kür des Fifa-Weltfußballers.

"So haben Länder die Möglichkeit zur Teilnahme, die normalerweise niemals eine WM spielen dürften. So gibt man jeder Nation Hoffnung und die Leidenschaft für Fußball lebt neu auf."

Maradona stand an der Seite von Weltverbands-Chef Infantino öffentlichkeitswirksam auf dem Fußball-Platz an der Fifa-Zentrale. Auch Gabriel Batistuta, Carles Puyol oder Celia Sasic nahmen an dem Legenden-Kick teil.

Der Fifa-Rat wird sich am Dienstag bei seiner Sitzung in Zürich unter anderem mit einer Ausweitung der WM von 2026 an beschäftigen. Infantino setzt sich für ein Feld von 48 Endrunden-Teilnehmern ein, auch eine Aufstockung auf 40 Teams steht zur Debatte. Ob bereits eine Entscheidung fällt, ist noch offen. Der Deutsche Fußball-Bund ist gegen eine Aufstockung, hat aber derzeit keinen Vertreter im Council.

