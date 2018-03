später lesen Straßenschlacht mit der Polizei Englische Hooligans randalieren in Amsterdam FOTO: rtr, gb FOTO: rtr, gb 2018-03-24T14:31+0100 2018-03-24T14:37+0100

Am Rande des Länderspiels zwischen den Niederlanden und England (0:1) ist es am Freitag in Amsterdam zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Vor der Partie hatten sich englische Chaoten eine Straßenschlacht mit den einheimischen Sicherheitskräften geliefert.