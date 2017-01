später lesen WM 2018 in Russland Gruppenauslosung findet im Kreml statt Teilen

Twittern





2017-01-23T16:28+0100 2017-01-23T16:29+0100

Die Auslosung zur Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 wird in Russlands Zentrum der Macht stattfinden. "Wir haben den Kreml vorgeschlagen, und die Fifa hat das angenommen", sagte der russische Vize-Premierminister und frühere Sportminister Witali Mutko am Montag der Nachrichtenagentur Tass. Die Auslosung wurde laut Mutko auf den 1. Dezember terminiert. Das Turnier in Russland findet vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 statt. Weltmeister Deutschland ist als souveräner Tabellenführer der Gruppe C auf dem besten Weg zum WM-Ticket.