Der viermalige Fußball-Weltmeister Italien läuft am Freitag zu Ehren des am 4. März verstorbenen Nationalspielers Davide Astori mit einem besonderen Trikot auf.

Unter dem Wappen mit den vier Sternen steht in goldenen Buchstaben der Schriftzug "Davide sempre con noi" ("Davide immer bei uns") auf der Brust. Zudem treten die Spieler in dem Test gegen Argentinien mit Trauerflor an.