später lesen WM 2022 Katar pumpt 500 Mio. Dollar pro Woche in WM-Projekte

2017-02-07

In Katar sprudeln für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 nur so die Millionen: Fast 500 Millionen Dollar (465 Mio. Euro) pro Woche fließen derzeit laut Finanzministerium in Infrastrukturprojekte rund um die Endrunde.