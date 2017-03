7500 Kilometer fernab der zerstörten Heimat trägt die syrische Fußball-Nationalmannschaft ihre Heimspiele aus – und ist dabei so erfolgreich wie noch nie. Ein gutes Jahr vor dem Turnier träumt Syrien von seiner ersten WM-Teilnahme. Von Aaron Knopp

93 Minuten sind gespielt im schwülen Malacca, als Firas al-Khatib sich den Ball vorlegt und im Strafraum gefoult wird. Omar Kharbin schnappt sich die Kugel und schnallt sich die Last eines ganzen Landes auf die Schultern. In dem bis dahin wohl wichtigsten Spiel der Geschichte des syrischen Fußballs nimmt der 23-Jährige das Schicksal in die Hände, schreitet zum Elfmeterpunkt – und lupft den Ball wie einst Antonín Panenka über den usbekischen Schlussmann ins Tor. Eine Frechheit, ein Geniestreich, ein Moment der Hoffnung für ein kaputtes Land. 1:0-Sieg gegen Usbekistan. Syriens Traum von der Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland könnte wahr werden.

الحمدلله ❤️❤️

الذي شرفني بتسجيل هدف الفوز

والله يوفق منتخبنا في القادم❤️#سوريا pic.twitter.com/zmhjmOENcL — عمر خربين (@OmarKhrbin) March 23, 2017

Heimat ist ein hochgradig problematischer Begriff für Menschen aus Syrien, einem von Grund auf ruinierten Land, dessen Totalschaden vor allem bei seinen Bewohnern unvorstellbares Leid verursacht hat. Die heillos zerbombte Bürgerkriegskulisse am Mittelmeer ist für die Menschen, denen Syrien einst ein Zuhause bot, trotz aller Verwerfungen noch immer identitätsstiftend. In Momenten wie diesen scheint es möglich, dass sich Syrer einfach nur als Syrer verstehen.

Die Spieler, denen in Aleppo, Damaskus und Homs zumindest die Menschen zuschauten, die einen Fernseher zur Verfügung hatten und nicht von den alltäglichen Stromausfällen betroffen waren, hätten der Heimat im Moment ihres Sieges nicht viel ferner sein können. An echte Heimspiele in Syrien ist seit Jahren offensichtlich nicht zu denken und bei der Suche nach einem Spielort in der Fremde erwies sich die Visitenkarte von Diktator Baschaar al-Assad nicht unbedingt als Türöffner. In Malaysia ist der Fußballverband schließlich fündig geworden, das ist ungefähr so weit von Syrien entfernt wie Düsseldorf von Bangladesch.

7500 Kilometer weiter westlich fühlen sich die Spiele der Nationalmannschaft inmitten der Gräuel des Alltags in Syrien wie eine kleine Hoffnung an. Von diesem Geist scheint auch die syrische Nationalmannschaft beseelt. Mit dem sprichwörtlichen Mute der großen Verzweiflung ihres Heimatlandes ist sie ausgezogen, um sich und anderen wieder Mut zu machen.

Syria will have at least five voices in the stadium. Maybe more. These friends have travelled from Kuala Lumpur to see their team. pic.twitter.com/fW7BdtzmdN — Richard Conway (@richard_conway) March 23, 2017

Dass die Qualifikation zur Endrunde der WM 2018 in Russland tatsächlich im Bereich des Möglichen liegt, ist bereits eine Überraschung. International sind Syrien bislang ziemlich genau so viele Großtaten gelungen, wie man das von der Nummer 95 der Fifa-Weltrangliste erwarten darf. Bei der letzten WM-Qualifikation für das Turnier 2014 in Brasilien wurde Syrien disqualifiziert, weil ein Spieler ohne Spielgenehmigung zum Einsatz gekommen war.

Solche Possen wägen Fans und Spieler nun hinter sich, doch es bleibt ein weiter Weg. Am Dienstag ist Syrien, derzeit Vierter in der Qualifikationsgruppe A, zu Gast beim nur zwei Punkte besseren Tabellenzweiten Südkorea. Platz drei würde reichen, um sich für die Play-offs zu qualifizieren, Rang eins und zwei winkt gar ein sicherer Startplatz in Russland. Überraschend ist der aktuelle Erfolg überdies, weil seit Jahren in Syrien kein regulärer Spielbetrieb mehr möglich ist. Der Großteil der Nationalspieler verdient sein Geld in den umliegenden Golfstaaten.

Dass auch Assad versucht, sich den momentanen Erfolg zunutze zu machen, bedarf kaum der Erwähnung. General Mowaffak Joumaa, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, saß am Donnerstag in Malaysia auf der Tribüne. Zur Einordnung: Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2012 in London wurde ihm wegen seiner Verbindungen zu Assad verweigert. Omar Al-Somah, unbestritten einer der besten Fußballer des Landes, hat 2012 den Gewinn der Westasienmeisterschaft mit der Flagge des Aufstands gefeiert – und seitdem kein Spiel mehr für seine Nationalmannschaft bestritten.

Trotz alledem ist dieses Team der politischen Propaganda in Momenten wie diesen unverdächtig. An jenem Donnerstag in Malacca stand der Fußball, wie in seinen besten Momenten, nur daneben und sah zu, wie ein Team einen Traum mit allen Syrern träumte. Trainer Ayman Hakeem gab sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel seinen Gefühlen hin. Unter Tränen widmete er diesen Sieg dem syrischen Volk.