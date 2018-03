später lesen Fragen und Antworten Noch 100 Tage - der WM-Countdown läuft FOTO: rtr, saw 2018-03-06T15:44+0100 2018-03-06T15:50+0100

Am Dienstag sind es genau 100 Tage bis zum Beginn der Fußball-WM 2018 in Russland. Am 14. Juni trifft der Gastgeber im Eröffnungsspiel auf Saudi-Arabien. Wie weit sind die Vorbereitungen in Russland und wie ist die Stimmung? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.