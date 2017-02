später lesen Mammut-WM Europa will alle 16 Teilnehmer in unterschiedlichen Gruppen Teilen

Twittern





2017-02-09T14:14+0100 2017-02-09T14:25+0100

Im Verteilungskampf um Startplätze für die neue XXL-WM will die Europäische Fußball-Union Uefa weitere Forderungen stellen. "Jedes europäische Team muss in einer unterschiedlichen Gruppe sein", sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin am Donnerstag in Nyon nach einer Sitzung des Exekutivkomitees.