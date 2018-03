später lesen WM-Test Usami in der Startelf – Japan entgeht Blamage gegen Mali FOTO: ap, FW 2018-03-23T15:40+0100 2018-03-23T15:40+0100

Japans Fußball-Nationalmannschaft hat in letzter Minute eine Niederlage im WM-Test gegen Mali vermieden. Durch ein Tor von Shoya Nakajima in der Nachspielzeit erreichte der viermalige Asienmeister gegen die Nummer 67 der FIFA-Weltrangliste in Lüttich noch ein 1:1 (0:1).