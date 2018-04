später lesen Kiel - Nürnberg 1:3 Nürnberg verschafft Fortuna einen Matchball zum Aufstieg FOTO: dpa, ahe jai 2018-04-20T10:16+0200 2018-04-20T10:14+0200

Der 1. FC Nürnberg hat am Montag das Top-Duell der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Durch den 3:1-Sieg der Franken bei Holstein Kiel hat Fortuna Düsseldorf nun die Chance, am Samstag in Dresden aus eigener Kraft aufzusteigen.