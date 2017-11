Die seit sechs Spielen sieglosen Darmstädter (drei Unentschieden und drei Niederlagen) kassierten in jedem ihrer jüngsten neun Auftritte mindestens ein Gegentor.

Eintracht Braunschweig - SV Darmstadt 98 (Samstag, 13 Uhr) Die seit sechs Spielen sieglosen Darmstädter (drei Unentschieden und drei Niederlagen) kassierten in jedem ihrer jüngsten neun Auftritte mindestens ein Gegentor. Unser Tipp: 3:1

1. FC Union Berlin - FC St. Pauli (Samstag, 13 Uhr) Nach zuvor vier Siegen in Serie mussten sich die Berliner zuletzt mit einem 1:1 in Duisburg begnügen.

1. FC Union Berlin - FC St. Pauli (Samstag, 13 Uhr) St. Pauli ist seit vier Partien ungeschlagen und spielte zuletzt dreimal in Folge 1:1-Unentschieden. Aus ihren jüngsten vier Auswärtsspielen holten die Hamburger zehn Punkte. Unser Tipp: 2:1

Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 13 Uhr) Nach zuvor vier Pflichtspielniederlagen in Folge (inklusive DFB-Pokal) feierten die Regensburger zuletzt ein 3:1 gegen Kaiserslautern.

Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 13 Uhr) Fürth gewann zwei seiner jüngsten drei Liga-Partien (eine Niederlage) und hat damit wieder den erhofften Anschluss an das "rettende Ufer" geschafft. Unser Tipp: 1:1

Nach zuvor fünf Siegen in Serie mussten sich die Düsseldorfer zuletzt mit einem 0:0 in Bochum begnügen. In den letzten drei Partien blieben die Fortunen jeweils ohne Gegentor.