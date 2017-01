Düsseldorf, das die Hinrunde mit vier Partien ohne Sieg beendete (drei Unentschieden und eine Niederlage), holte in den jüngsten drei Heimspielen nur einen mageren Zähler. weniger

Fortuna Düsseldorf - SV Sandhausen Düsseldorf, das die Hinrunde mit vier Partien ohne Sieg beendete (drei Unentschieden und eine Niederlage), holte in den jüngsten drei Heimspielen nur einen mageren Zähler.

Die Sandhäuser fuhren in ihren letzten drei Auswärtsauftritten immerhin sieben Punkte ein.

Die Fürther kassierten in jeder ihrer jüngsten 16 Partien mindestens ein Gegentor. Nur beim 1:0 im Hinspiel gegen München spielten sie zu null.

Aue beendete die Hinrunde mit acht Spielen in Folge ohne Dreier (drei Unentschieden und fünf Niederlagen), schöpfte mit den jüngsten beiden 0:0 aber wieder Hoffnung im Abstiegskampf. weniger

Die Heidenheimer haben in den letzten vier Auswärtspartien nur einen Zähler geholt.

1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden



Nürnberg, das in der Winterpause mit Guido Burgstaller seinen besten Torjäger an den Bundesligisten Schalke 04 verlor, feierte vor der Winterpause zwei Siege in Folge.