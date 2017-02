Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig wartet im neuen Jahr weiter auf den ersten Sieg. Der Herbstmeister kam zum Auftakt des 20. Spieltages im Duell der Bundesliga-Gründungsmitglieder beim 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Damit haben die Niedersachsen nun schon seit rund zwei Monaten nicht mehr dreifach gepunktet. Immerhin verdrängte Braunschweig (36 Punkte) zunächst Hannover 96 (35) von einem direkten Aufstiegsplatz und ist nun Zweiter. Der Braunschweiger Erzrivale spielt erst zum Abschluss dieser Runde am Montag gegen den VfL Bochum.

"Man strebt immer drei Punkte an, aber es war ein sehr herausforderndes Spiel mit unterschiedlichen Phasen", sagte Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht bei Sky: "Wir haben hier das Minimalziel gegen eine starke Mannschaft erreicht."

Fortuna Düsseldorf verbuchte durch ein 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern im dritten Spiel des neuen Jahres seinen ersten Punkt. Nach dem Remis gegen die Pfälzer mit dem früheren Düsseldorfer Aufstiegstrainer Norbert Meier auf der Bank warten die Rheinländer seit nunmehr sieben Spielen auf einen Sieg. Hinter Düsseldorf (26 Punkte) auf Platz zehn liegt die SpVgg Greuther Fürth (25) nach einem 0:0 beim Vorletzten Erzgebirge Aue. Kaiserslautern folgt mit 23 Zählern auf Rang zwölf.

Im Kräftemessen der früheren deutschen Meister in Nürnberg gelang Christoffer Nyman in der 23. Minute die Führung für Braunschweig, das im Hinspiel einen 6:1-Kantersieg gegen den Club gefeiert hatte. Abdelhamid Sabiri (53.) gelang kurz nach dem Seitenwechsel der Ausgleich für die Franken, die zum 41. Mal in Folge den Ball im gegnerischen Tor unterbrachten.

In Düsseldorf brachte Robert Glatzel den FCK in der 53. Minute in Führung, sechs Minuten später gelang Marcel Sobottka der Ausgleich. Für Fortuna war es der erste Treffer nach zuvor 533 torlosen Minuten.

Aue blieb gegen Fürth auch im neunten Zweitliga-Duell in Serie sieglos. Zwölf Jahre liegt Aues letzter Heimsieg im Unterhaus gegen Fürth zurück (2:1 am 6. Februar 2005).

