Der 1. FC Heidenheim und Arminia Bielefeld treten in der 2. Bundesliga auf der Stelle. Im direkten Duell trennten sich die Teams am Sonntag in Heidenheim 2:2 (1:0). Bielefeld hat 35 Punkte und fünf Zähler Rückstand auf Aufsteiger Holstein Kiel, der auf Relegationsrang drei liegt.