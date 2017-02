später lesen Bielefeld - 1860 München 2:1 Bielefeld robbt sich an die "Löwen" ran FOTO: dpa, frg Teilen

Twittern





2017-02-03T15:17+0100 2017-02-03T20:26+0100

Arminia Bielefeld hat in der 2. Bundesliga wieder den Anschluss an das rettende Ufer hergestellt. Die Ostwestfalen gewannen nach zuvor drei Niederlagen in Folge 2:1 (2:1) gegen 1860 München und haben im Tabellenkeller auf Relegationsplatz 16 nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Löwen.