Bomheuer wurde am 17. April 1991 in Recklinghausen geboren. Als A-Jugendlicher wechselte der Abwehrspieler von Wattenscheid 09 zum MSV Duisburg und spielte dort vorerst in der NRW-Liga für die zweite Mannschaft.

