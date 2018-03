Die Niedersachsen gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen Jahn Regensburg mit 2:1 (1:0) und stellten damit den Anschluss ans Tabellenmittelfeld her. Regensburg musste im Aufstiegsrennen dagegen einen kleinen Dämpfer hinnehmen. weniger

Eine Woche nach der Niederlage in Fürth zeigten die Braunschweiger die von Trainer Torsten Lieberknecht geforderte Reaktion. Die Treffer für den Tabellendritten der Vorsaison erzielten Christoffer Nyman (36. Minute) und Jan Hochscheidt (61.). Für die Gäste war Marvin Knoll in der 85. Minute per Strafstoß erfolgreich.