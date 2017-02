Mit seinem zweiten Auswärtssieg in dieser Saison hat Zweitliga-Schlusslicht FC St. Pauli Herbstmeister Eintracht Braunschweig überraschend von der Tabellenspitze gestürzt. Die Hamburger gewannen das Nordderby bei den Niedersachsen mit 2:1 (1:0), damit fielen die Platzherren auf den dritten Platz zurück.

Vor 22.775 Zuschauern im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße brachte ein frühes Kopfballtor von Kapitän Lasse Sobiech in der siebten Minute den Kiezklub auf die Siegerstraße. Cenk Sahin sorgte in der 72. Minute für die Entscheidung in einer kampfbetonten Partie. Die Braunschweiger, für die Suleiman Abdullahi (90.+6) spät verkürzte, gingen somit erstmals in dieser Saison vor eigenem Publikum als Verlierer vom Platz.

Der Erfolg für die stark ersatzgeschwächten Gäste war nicht einmal unverdient. Insbesondere vor dem Seitenwechsel hätte die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen durchaus weitere Treffer erzielen können. Die Gastgeber steigerten sich zwar nach schwachem Beginn, rannten sich aber immer wieder vor dem gegnerischen Strafraum fest.

Auch in der zweiten Halbzeit hielt die Deckung von St. Pauli stand, obwohl die Braunschweiger sehr offensiv agierten und auch ihr Wechselkontigent schon nach einer guten Stunde ausgeschöpft hatten. In der 68. Minute hatte Christoffer Nyman den Ausgleich auf den Fuß, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Torhüter Philipp Heerwagen.

Nyman und Nik Omladic ragten aus dem Team von Coach Torsten Lieberknecht heraus. Bei St. Pauli verdiente sich neben Abwehrchef Sobiech auch der agile Sahin eine gute Note.

(sid)