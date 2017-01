Hannover 96 hat mit einem Arbeitssieg die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernommen. weniger

Hannover 96 hat mit einem Arbeitssieg die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernommen.

Die Niedersachsen gewannen am Montagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 (0:0) und zogen wegen des besseren Torverhältnisses am VfB Stuttgart und an Eintracht Braunschweig vorbei auf Platz eins.