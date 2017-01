später lesen 1:0-Sieg gegen Kaiserslautern Hannover erobert die Tabellen-Spitze FOTO: dpa, pst Teilen

2017-01-27

Mittelfeldspieler Uffe Bech hat Hannover 96 in der 2. Bundesliga an die Tabellenspitze geschossen. Das Tor des Dänen in der 49. Minute besiegelte einen hart erkämpften 1:0 (0:0)-Arbeitssieg des Bundesliga-Absteigers gegen den 1. FC Kaiserslautern. Bech war freistehend mit einem präzisen Flachschuss erfolgreich.