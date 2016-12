später lesen 2. Bundesliga Maderer vom FSV Frankfurt vorzeitig zurück nach Fürth Teilen

Twittern







Angreifer Stefan Maderer kehrt vorzeitig vom Drittligisten FSV Frankfurt zu seinem Stammverein Greuther Fürth in die 2. Bundesliga zurück. Wie der FSV am Mittwoch mitteilte, wurde der Leihvertrag mit dem 20-Jährigen zum 31. Januar 2017 in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Maderer, der seit Oktober an Rückenproblemen laboriert, soll bei den Kleeblättern reibungslos seine Reha fortsetzen.