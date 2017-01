später lesen Golf Deutsches Trio scheitert in Südafrika – nur Knappe übersteht den Cut Teilen

Für die deutschen Golf-Profis Bernd Ritthammer (Nürnberg), Marcel Siem (Ratingen) und Sebastian Heisele (Dillingen) ist das Europa-Tour-Turnier in Ekurhuleni/Südafrika nach zwei Runden beendet. Heisele (77. Platz/145 Schläge), Ritthammer (89./146) und Siem (108./148) scheiterten allesamt am Cut. Einzig Alexander Knappe, der seinen zweiten Durchgang wegen einer Gewitterunterbrechung erst am Samstag beenden konnte, ist nach zwei Par-Runden (142) noch im Rennen. Zehn Schläge weniger auf dem Konto als der Paderborner hat der zur Halbzeit führende Graeme Storm aus England (69+63). In Schlagdistanz liegt auch noch Superstar Rory McIlroy (Nordirland), der trotz heftiger Rückenschmerzen nur drei Schläge hinter Storm liegt (67+68). "Am Freitag war ich vor Beginn meiner Runde kurz davor, auszusteigen", sagte die 27 Jahre alte Nummer zwei der Welt.