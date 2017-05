später lesen Golf Gal in Mexiko im Achtelfinale - Aus für Masson 2017-05-05T22:18+0200 2017-05-05T22:18+0200

Profigolferin Sandra Gal (Düsseldorf) steht beim Matchplay-Turnier der US-Damen-Tour in Mexiko-Stadt im Achtelfinale, ausgeschieden ist dagegen Caroline Masson (Gladbeck). Die 31 Jahre alte Gal setzte sich am Freitagmorgen in der zweiten Runde überraschend gegen die an Nummer zwei gesetzte Südkoreanerin Park Sung Hyun mit 2 und 1 durch, die vier Jahre jüngere Masson musste sich der Amerikanerin Cydney Clanton aus den USA am 19. Loch geschlagen geben. Gal glückte gegen Park ein Blitzstart, sie gewann die ersten vier Löcher, lag auch in der Folgezeit stets in Führung. Ihre nächste Gegnerin ist die Amerikanerin Angel Yin. Bittere Minuten durchlebte Masson, die am 18. Loch ausgleichen konnte und damit die Verlängerung erzwang, doch dort schied sie nach einem Bogey aus.