Golf: Gal in Mexiko-Stadt im Achtelfinale ausgeschieden

Profigolferin Sandra Gal (31) ist beim Matchplay-Turnier der US-Damen-Tour in Mexiko-Stadt im Achtelfinale ausgeschieden. Die Düsseldorferin scheiterte an Angel Yin, die erst 19-jährige Amerikanerin siegte mit 3 und 2. Gal war zuvor eine Überraschung gegen die an Nummer zwei gesetzte Südkoreanerin Park Sung Hyun gelungen (2 und 1). Caroline Masson (Gladbeck) hatte sich in der zweiten Runde Cydney Clanton aus den USA am 19. Loch geschlagen geben müssen.