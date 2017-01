später lesen Golf-Altmeister Langer erneut Spieler des Jahres der Champions-Tour FOTO: afp, cp Teilen

Golf-Ikone Bernhard Langer ist zum dritten Mal in Serie zum Spieler des Jahres auf der PGA Champions-Tour gewählt worden. Der 59-Jährige verzeichnete im vergangenen Jahr auf der Tour für Profis über 50 Jahre vier Turnier-Siege, davon zwei Major-Titel und den dritten Triumph in der Gesamtwertung in Folge.