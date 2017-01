später lesen Golf Kaymer übernimmt in Abu Dhabi die Führung FOTO: AP Teilen

Deutschlands Golfstar Martin Kaymer präsentiert sich bei der Abu Dhabi Championship weiter in glänzender Verfassung. Der dreimalige Turniersieger (2008, 2010 und 2011) spielte am Freitag seine zweite 66er-Runde und führt das Klassement mit 132 Schlägen an.