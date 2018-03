später lesen World Golf Championships US-Star Phil Mickelson triumphiert in Mexiko FOTO: afp, AE FOTO: afp, AE 2018-03-05T07:58+0100 2018-03-05T08:02+0100

Routinier Phil Mickelson hat nach fast fünf Jahren wieder ein Golf-Turnier gewonnen. Der 47-jährige US-Amerikaner setzte sich am Sonntag (Ortszeit) bei der World Golf Championships in Mexiko-Stadt im Stechen am ersten Extraloch gegen seinen Landsmann Justin Thomas durch.