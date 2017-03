später lesen Sport vor umfassenden Regeländerungen Golf soll fairer und verständlicher werden FOTO: rtr, gv 2017-03-01T15:30+0100 2017-03-01T15:34+0100

Der Golfsport steht vom Jahr 2019 an vor umfassenden Regeländerungen. In einem gemeinsamen Papier veröffentlichten die obersten Regelhüter der Golf-Organisation R&A und des nordamerikanischen Golfverbandes USGA am Mittwoch eine Liste von Vorschlägen, die das Spiel künftig auch für Laien verständlicher und insgesamt fairer machen sollen.