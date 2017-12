später lesen Golf Tiger Woods trennt sich von Coach Como 2017-12-22T20:57+0100 2017-12-22T20:57+0100

Golf-Superstar Tiger Woods hat sich von seinem Coach Chris Como getrennt. "Ich bin Chris für seine Arbeit sehr dankbar und habe nichts als Respekt für ihn", schrieb der frühere Weltranglistenerste am Freitag bei Twitter. Como war der vierte Schwungtrainer in Woods' Karriere. Der 41-jährige Woods hatte Como im November 2014 engagiert und sich mit ihm aufs Comeback vorbereitet. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um es in Zukunft wieder alleine zu machen", teilte Woods mit.