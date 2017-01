später lesen Zahlendreher Golfer Siem in Doha disqualifiziert Teilen

Für Golfprofi Marcel Siem ist das Europa-Tour-Turnier in Doha wegen eines Patzers beim Eintragen seines Ergebnisses schon nach einer Runde beendet. "Ich habe auf Loch 4 und 5 Zahlendreher drin gehabt und bin somit disqualifiziert, obwohl der Score stimmt", teilte der 36-Jährige aus Ratingen auf seiner Facebook-Seite mit. Golfprofis sind für die korrekten Angaben auf ihrer Scorekarte selbst verantwortlich, am Ende jeder Runde müssen sie die Karte unterschreiben. "Wenn's läuft dann läuft's. Ich hoffe, nächste Woche klickt es endlich", schrieb Siem. Siem lag nach dem ersten Tag in der katarischen Hauptstadt auf dem geteilten 65. Platz.