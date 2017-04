Mittendrin statt nur dabei. Das geht auch aus Zuschauersicht – sehr zum Leidwesen der Golferin Lexi Thompson. Die US-Amerikanerin lag auf Kurs, den Major-Titel bei den ANA Inspiration zu gewinnen, ehe einem Zuschauer vor dem Fernseher ein Fehler auffiel, der den Offiziellen des Turniers entgangen war.

In der dritten Runde hatte die 22-Jährige auf dem 17. Grün ihre Markierung nicht korrekt gesetzt und somit von der falschen Position weitergespielt. Im Golf ein Regelverstoß. Allerdings war dieses Vergehen keinem der Regelhüter vor Ort aufgefallen, sondern einzig einem sehr peniblen Zuschauer vor dem TV-Gerät. Per E-Mail mischte er sich nach der dritten Runde in diese Angelegenheit ein. "Ist das ein Witz?", fragte Thompson, doch das Regelwerk verstand keinen Spaß.

Walking off the 12th hole, Lexi Thompson was assessed a four-shot penalty for an incorrect marking of a ball and signing an incorrect scorecard yesterday at the #ANAInspiration Posted by Golf Channel on Sonntag, 2. April 2017

Damit nicht genug: Neben den zwei Strafschlägen für das falsche Markieren bekam sie zwei weitere auferlegt, da rückwirkend dadurch ihrer Scorerkarte vom dritten Tag falsch ausgefüllt war. Regelwirrwarr im Golf. "Ich habe das nicht wahrgenommen, dass ich diesen Fehler gemacht habe", sagte Thompson und erklärte unter Tränen, dass es keine Absicht gewesen sei.

Aus der Golfwelt erhielt sie Unterstützung – unter anderem äußerte sich Tiger Woods per Twitter. "Die Zuschauer zu Hause sollten keine Offiziellen sein, die Streifen tragen", twitterte er. "Auf geht's Lexi, gewinn das Ding trotzdem."

Viewers at home should not be officials wearing stripes. Let's go @Lexi, win this thing anyway. — Tiger Woods (@TigerWoods) April 3, 2017

Doch daraus wurde nichts. Thompsons Vorsprung war dahin und im Stechen musste sie sich letztendlich der Südkoreanerin So Yeon Ryu geschlagen geben. Trotz der unglücklichen Niederlage zeigte sie sich hinterher als faire Sportsfrau: "Ich habe weiter gekämpft und nicht aufgegeben. Aber es haben so viele Spielerinnen so gut gespielt, also gratuliere ich So Yeon."

(dbr)