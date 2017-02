später lesen Golf Heisele starker Dritter zum Auftakt in Perth 2017-02-16T12:18+0100 2017-02-16T12:18+0100

Tour-Neuling Sebastian Heisele ist gut in das Golf-Turnier im australischen Perth gestartet. Der 28 Jahre alte Profi aus Dillingen spielte am Donnerstag im Lake Karrinyup Country Club eine starke 67-er Auftaktrunde und lag damit auf dem geteilten dritten Rang. Die Führung bei der mit rund 1,27 Millionen Euro dotierten Veranstaltung der European Tour übernahmen der Australier Brett Rumford und Mark Forster aus England mit jeweils 66 Schlägen. Die Verantwortlichen der Europa-Tour versuchen in Down Under mit einem neuen Turnier-Modus den Golfsport auch für die Zuschauer interessanter zu gestalten. Das Event wird nicht wie sonst üblich über vier Tage als 72-Loch-Zählspiel ausgetragen. Beim "World Super 6 Perth" werden die ersten drei Tage in Zähl-Modus gespielt, ehe am Finaltag die besten 24 Profis im Matchplay-Format (K.o.-Modus/Mann gegen Mann) über jeweils sechs Löcher den Sieger ermitteln.