Golf: Kanadier Hadwin schafft als achter Golfer 59er-Runde

Der Kanadier Adam Hadwin hat als erst achter Golfprofi in der Geschichte der amerikanischen PGA-Tour die Marke von 60 Schlägen innerhalb einer Runde unterboten. Hadwin brauchte beim Turnier im kalifornischen La Quinta in der dritten von vier Runden am Samstag (Ortszeit) nur 59 Schläge auf dem 18-Loch-Kurs - und schaffte es damit in die Golf-Geschichtsbücher. Das gleiche Kunststück war kurioserweise gut eine Woche zuvor bereits dem US-Amerikaner Justin Thomas bei einem Turnier auf Hawaii gelungen. Der Münchner Golfprofi Stephan Jäger hatte im vergangenen Jahr auf der zweitklassigen Web.com-Tour sogar eine 58er-Runde geschafft. Runden mit nur 59 oder weniger Schlägen gibt es im Golf fast nie.