Golf: Kaymer plant Masters-Teilnahme nach Hand-Verletzung

Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer will nach seiner Verletzung am rechten Handgelenk in zwei Wochen in Houston wieder auf der PGA-Tour einsteigen und auch beim Masters in Augusta Anfang April starten. "Meiner Hand geht es schon sehr viel besser. Ich werde am Freitag versuchen, ein bisschen zu trainieren, um zu schauen, wie es sich anfühlt. Ob ich noch Schmerzen habe oder nicht", teilte der 33-Jährige aus Mettmann am Mittwoch in einer Videobotschaft auf seiner Facebook-Seite mit.