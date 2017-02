später lesen Golf Kaymer wird Vierter in Palm Beach FOTO: afp, ch FOTO: afp, ch 2017-02-27T07:00+0100 2017-02-27T07:12+0100

Golfprofi Martin Kaymer hat das US-PGA-Turnier in Palm Beach Gardens auf Platz vier beendet. Auf dem Par-70-Kurs in Florida benötigte der 32-Jährige am Sonntag (Ortszeit) auf der Abschlussrunde 70 Schläge und teilte sich mit insgesamt 273 Schlägen den Rang mit Jhonattan Vegas, Billy Horschel, Chad Collins, Wesley Bryan und Tyrrell Hatton.