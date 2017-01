später lesen Golf McIlroy kehrt erst im März auf die Tour zurück Teilen

Der nordirische Golfstar Rory McIlroy will nach seiner Rippenverletzung erst Anfang März wieder auf die Tour zurückkehren. Die Mexico Championship in Mexiko-Stadt seien ideal für ein Comeback, sagte der Weltranglistenzweite am Dienstag. "Ich kann sehen, wie es sich anfühlt und habe danach eine Woche frei." Der 27-Jährige hatte sich die Verletzung vor zwei Wochen beim Turnier in Südafrika zugezogen. Die Mexico Championship finden vom 2. bis 5. März statt.