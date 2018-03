später lesen Golf-Turnier in Orlando McIlroy holt ersten Sieg seit 2016 - Woods guter Fünfter FOTO: dpa, PME wal nwi kno FOTO: dpa, PME wal nwi kno 2018-03-19T08:37+0100 2018-03-19T08:42+0100

Der nordirische Golfstar Rory McIlroy hat bei den Arnold Palmer Invitationals in Orlando/Florida seinen ersten Sieg seit 18 Monaten gefeiert. Der frühere Weltranglistenerste bewältigte den Par-72-Kurs am Schlusstag mit einer herausragenden 64 und lag in der Endabrechnung drei Schläge vor dem zweitplatzierten Bryson DeChambeau (270:273).