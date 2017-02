später lesen Golf Rumford siegt in Perth 2017-02-19T11:31+0100 2017-02-19T11:31+0100

Lokalmatador Brett Rumford hat das Golf-Turnier im australischen Perth gewonnen. Der 39-Jährige setzte sich in seiner Geburtsstadt am Sonntag im Matchplay-Finale gegen den erst 17 Jahre alten Thailänder Phachara Khongwatmai durch. Rumfords Sieg stand bereits vorzeitig nach nur fünf gespielten Löchern fest. Für seinen sechsten Erfolg auf der European Tour kassierte der Australier rund 210.000 Euro Preisgeld. Der deutsche Profi Sebastian Heisele aus Dillingen hatte sich zuvor am Samstag nicht für den Finaltag der besten 24 Spieler im Lake Karrinyup Country Club qualifizieren können. Beim "World Super 6 Perth"-Turnier hatten die Verantwortlichen der Europa-Tour versucht, den Golfsport durch einen neuen Modus für Spieler und Zuschauer interessanter zu gestalten. Das Event wurde nicht wie sonst üblich über vier Tage als 72-Loch-Zählspiel ausgetragen. Die ersten drei Tagen absolvierten die Spieler im Zähl-Modus, ehe am Finaltag die besten 24 Profis den Sieger im Matchplay-Format (K.o.-Modus/Mann gegen Mann) über jeweils sechs Löcher ermittelten.