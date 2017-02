später lesen Golf Siem nach glänzendem Auftakt Dritter in Kuala Lumpur Teilen

Marcel Siem ist hervorragend in das Golf-Turnier in Kuala Lumpur gestartet. Der 36-jährige Ratinger spielte am Donnerstag eine starke 66er-Auftaktrunde und lag damit auf dem geteilten dritten Rang. Maximilian Kieffer aus Düsseldorfer kehrte mit 71 Schlägen als 53. ins Clubhaus zurück. Die Führung bei dem mit drei Millionen Dollar dotierten Turnier der European Tour in Malaysia übernahm der Schotte Marc Warren mit einer überragenden 63er-Runde. Siem gelangen am ersten Tag sechs Birdies auf dem Par-72-Kurs des Saujana Golf & Country Clubs. Bei seinen letzten Auftritten auf der Europa-Tour hatte der Rheinländer viermal nacheinander die Qualifikation für die beiden Schlussrunden verpasst.