Golf: Spieth siegt souverän in Pebble Beach – Cejka 39.

US-Golfstar Jordan Spieth hat in souveräner Manier das PGA-Turnier im kalifornischen Pebble Beach gewonnen. Der zweifache Major-Sieger aus Texas setzte sich am Sonntag (Ortszeit) bei der prestigeträchtigen Veranstaltung an der Pazifikküste mit einem Gesamtergebnis von 268 Schlägen vor seinen Landsleute Kelly Kraft (272) und Dustin Johnson (273) durch. Für seinen neunten Sieg auf der PGA-Tour kassierte der 23-Jährige knapp 1,3 Millionen Dollar Preisgeld. Der deutsche Golfprofi Alex Cejka (283) beendete das mit insgesamt 7,2 Millionen Dollar dotierte Event der US-Tour auf dem geteilten 39. Platz.