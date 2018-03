später lesen Golf in Orlando Tiger Woods fällt zurück 2018-03-17T11:02+0100 2018-03-17T11:02+0100

US-Golfstar Tiger Woods ist bei den Arnold Palmer Invitationals in Orlando/Florida auf der zweiten Runde zurückgefallen. Der 42-Jährige spielte am Freitag (Ortszeit) mit 72 Schlägen Par und liegt zur Halbzeit auf dem 17. Platz. Der 14-malige Majorsieger war mit einer 68 gestartet. "Das war heute ein harter Kampf, eine Plackerei", sagte Woods drei Wochen vor dem ersten Majorturnier des Jahres in Augusta im US-Bundesstaat Georgia. Er steht bei insgesamt 140 Schlägen, vorn liegen der Schwede Henrik Stensson und US-Profi Bryson DeChambeau (beide 133). Alexander Cejka verpasste bei dem mit 8,9 Millionen US-Dollar dotierten Turnier den Cut. Nach einer 73, einer 74 und damit 147 Schlägen lag der Münchner unter dem Strich (145).