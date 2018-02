später lesen Golf in Florida Tiger Woods liegt vor Finalrunde auf Rang elf FOTO: ap, WL 2018-02-25T06:45+0100 2018-02-25T06:45+0100

Superstar Tiger Woods hat beim Golfturnier in Palm Beach Gardens gute Chancen auf eine Top-Ten-Platzierung. Der 42-Jährige aus den USA spielte am Samstag (Ortszeit) beim PGA-Turnier in Florida eine 69er-Runde und verbesserte sich mit insgesamt 210 Schlägen auf den geteilten elften Rang.