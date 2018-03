später lesen Zweiter vor Finalrunde Tiger Woods nimmt seinen 80. PGA-Sieg ins Visier FOTO: dpa, MC abl FOTO: dpa, MC abl 2018-03-11T10:53+0100 2018-03-11T10:57+0100

Tiger Woods ist auf der Jagd nach seinem 80. Sieg auf der amerikanischen Profi-Tour. Der 42-jährige Kalifornier geht beim PGA-Turnier in Palm Harbor als Zweiter in die Finalrunde. Der von einer weiteren Rückenoperation genesene Woods spielte in Florida mit 67 Schlägen die beste Runde seit seiner Rückkehr.