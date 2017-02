später lesen Golf Woods startet schwach in Dubai FOTO: dpa, wo mr Teilen

Golf-Star Tiger Woods ist mit einer extrem schwachen Vorstellung in die Dubai Desert Classic gestartet. Der 14-malige Majorsieger aus den USA, den die Veranstalter für dieses Event von der amerikanischen PGA-Tour auf die Europa-Tour gelockt haben, spielte am Donnerstag eine 77er Auftaktrunde und lag fast ganz am Ende des Rankings.