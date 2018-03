später lesen Berlin Grüne fürchten vor WM Verstöße gegen Datenschutz 2018-03-15T18:27+0100 2018-03-16T09:13+0100

Unbescholtene Fußballfans könnten bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ins Visier des autoritären Regimes geraten. Die Grünen befürchten Verstöße deutscher Sicherheitsbehörden gegen den Datenschutz. Bereits 2017 wurden vor dem Confed-Cup in fünf Fällen Informationen aus der Datei "Gewalttäter Sport", der sogenannten Hooligan-Datei, weitergeleitet, ohne die Personen oder Datenschutzbeauftragte von Bund und Ländern zu unterrichten. Nach Auffassung des Bundesinnenministeriums besteht zu einer Information an Datenschutzbeauftragte keine Verpflichtung. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Von Holger Möhle