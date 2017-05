später lesen Düsseldorf Handball: Endrunde der Königsklasse ohne Bundesligisten 2017-04-30T19:21+0200 2017-05-01T10:07+0200

Morgen wird in Köln das Halbfinale der Champions League ausgelost. Seit 2010 findet das Final Four in der 19.500 Fans fassenden Arena statt. Erstmals wird kein Handball-Bundesligist dabei sein. Am Donnerstag war die SG Flensburg-Handewitt an Mitfavorit Vardar Skopje gescheitert. Nun schied auch der THW Kiel, seit 2012 stets am Start, aus. Der Rekordmeister verlor beim FC Barcelona nach dem 28:26-Sieg im Hinspiel mit 18:23. Trainer Alfred Gislason lobte den Kampfgeist seiner Spieler, kritisierte aber die Effektivität. "18 Fehlwürfe und neun technische Fehler sind gegen einen solchen Gegner zu viel", sagte der Isländer. Spieler der Partie war Spaniens Nationaltorhüter Gonzalo Perez de Vargas, der 23 Bälle hielt.