später lesen 30:29 gegen Füchse Berlin SC Magdeburg zieht ins Final-Four des DHB-Pokals ein FOTO: dpa, soe fpt 2018-03-07T21:41+0100 2018-03-07T21:41+0100

Handball-Bundesligist SC Magdeburg ist zum achten Mal ins Final Four des DHB-Pokal eingezogen. Der Cup-Sieger von 2016 gewann am Mittwoch in einem spannenden Pokal-Viertelfinale bei den Füchsen Berlin mit 30:29 (17:16).