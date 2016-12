später lesen Handball-Rekord 8555 Zuschauer beim Drittliga-Spiel des HSV Teilen

Twittern







Die Handballer des HSV Hamburg haben einen Zuschauerrekord für ein Spiel in der dritten Liga aufgestellt. Beim 37:32 (17:16) über den DHK Flensborg waren am Montag 8555 Besucher in der Barclaycard-Arena. Nach Vereinsangeben war die Begegnung die weltweit best besuchte Drittliga-Partie überhaupt. Der bisherige Rekord stand bei 3500 Zuschauern. Die bis dato letzte Partie in der Arena hatten die Hamburger am 27. Dezember 2015 beim 36:24 über Frisch Auf Göppingen bestritten. Einen knappen Monat später wurde der deutsche Meister von 2011 und Champions-League-Sieger von 2013 wegen Insolvenz vom Spielbetrieb in der Bundesliga abgemeldet.