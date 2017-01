später lesen Handball Balingen-Weilstetten verpflichtet Thomann Teilen

Rechtsaußen Gregor Thomann kehrt zur kommenden Saison zum Handball-Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten zurück. Der 24-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie der Tabellen-14. am Montag mitteilte. Eigengewächs Thomann war in Balingen bereits Ergänzungsspieler gewesen, hatte den Verein aber nach der vergangenen Saison verlassen und sich dem Zweitligisten HSG Konstanz angeschlossen. Zuvor hatte der Bundesligist bereits Junioren-Nationalspieler Jona Schoch vom Liga-Rivalen Frisch Auf Göppingen zur nächsten Spielzeit verpflichtet. Der 31 Jahre alte Rechtsaußen Dennis Wilke fällt unterdessen mindestens bis zum Sommer mit Hüftproblemen aus. Man müsse abwarten, ob Wilke in der nächsten Saison wieder fit für den Leistungssport sei, sagte HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel.