später lesen Handball-Bundesliga Beuchler wird Cheftrainer beim VfL Gummersbach Teilen

Twittern





2017-01-31T16:39+0100 2017-01-31T16:39+0100

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat Dirk Beuchler als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 45-Jährige übernimmt zum 1. Juli die sportliche Verantwortung beim Altmeister und erhält einen Drei-Jahres-Vertrag. Beuchler sammelte bereits beim TBV Lemgo sowie beim TuS N-Lübbecke in der Doppelfunktion aus Trainer und sportlicher Leiter Bundesligaerfahrung. "Dirk Beuchler hat als Spieler bereits bewiesen, welcher Ehrgeiz in ihm steckt und als Trainer gradlinig und offen sehr positive Arbeit geleistet. Er erfüllt genau unser Anforderungsprofil, kennt sich bestens in der Bundesliga aber auch im Nachwuchsbereich aus", sagte Geschäftsführer Frank Flatten.